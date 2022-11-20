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Диван Бартон плюс - фото 1

Диван Бартон плюс

7 оценок
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Диван Бартон Флекс
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Диван Бартон Флекс

Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Венеция, спальное место 1920х1300 мм

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина2350 мм
  • Глубина950 мм

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