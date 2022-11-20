Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 1920х1300 мм
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина2350 мм
- Глубина950 мм
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 1920х1300 мм
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