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Диван Бартон плюс угловой - фото 1

Диван Бартон плюс угловой

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина2370 мм
  • Глубина1630 мм

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