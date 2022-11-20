Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1900 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Подушка с голубым квадратом
Подушка с зеленым квадратом
Красная подушка, золотая корона
Коричневая подушка, золотая корона
Шторы Сатен
Подстолье стальное №8-01 прямоугольное
Кресло руководителя TopChairs Tower, черное
Светильник настенный 01538