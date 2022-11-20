Характеристики товара
Описание
Параметры (размеры и материалы) уточняйте при заказе!
Параметры (размеры и материалы) уточняйте при заказе!
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Полукресло пластиковое Alice, хром, тортора
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, лен
Кресло пластиковое Classic, белый
Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий
Стул-кресло Дакота, венге
Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, белый