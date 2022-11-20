Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Длина1600 мм
- Глубина1220 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стол обеденный Детройт белый малый
Стул Тито хром
Стул Корлеоне
Диван Жемчуг трёхместный
Диван Роза двухместный
Кресло игровое TopChairs Sprinter красное