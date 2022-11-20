Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Длина1440 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Кантри, без подушки
Диван Кубус
Диван Гарда
Модуль Portofino
Диван Chester S трехместный
Диван Cloud двухместный
Диван Cloud трехместный
Диван Halston двухместный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден