Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1200 мм
- Длина2200 мм
- Цветбежевый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|950х1000х850
|29790
|Двухместный
|2000х1150х850
|63090
|Трехместный
|2650х1150х850
|72990
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