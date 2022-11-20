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Диван Beverly

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Диван Cluster, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина2200 мм
  • Цветбежевый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 950х1000х850 29790
Двухместный 2000х1150х850 63090
Трехместный 2650х1150х850 72990

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