Товар в корзине. Перейти

Диван Биг-бен

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Фреско Оптима
Диван Фреско Оптима
Следующий Угловой диван Плаза
Диван Фреско Оптима

Характеристики товара

Описание

«Биг-Бен» — это очень компактный диван с вместительным бельевым ящиком. Модель имеет современный и универсальный дизайн.

В стандартную комплектацию входят две приспинные подушки и две подушки-подлокотника, которые могут крепиться на широкую ленту-липучку. Лента пришита на сидении, под подлокотниками и скрыта в накладные карманы.
Диван украшен металлическими хромированными опорами.
На «Биг-Бен» установлен механизм трансформации «Еврокнижка». При разложении дивана получается большое спальное место размером 1430х1900 мм.
Матрас изготовлен из независимого пружинного блока «Spoket Springs», натурального войлока, хлопчатобумажного полотна, ППУ

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1030 мм
  • Длина1920 мм

Похожие товары

Угловой диван ПлазаНастоящее фото товара Угловой диван Плаза, произведённого компанией ChiedoCover
97 990
Оптовая цена
5

Угловой диван Плаза

Диван угловой МадридНастоящее фото товара Диван угловой Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
96 990
Оптовая цена
10

Диван угловой Мадрид

Настоящее фото товара Угол Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена
15

Угол Мальта №2

Диван ФлоринаНастоящее фото товара Диван Флорина, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
12

Диван Флорина

Диван угловой СалмонНастоящее фото товара Диван угловой Салмон, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
7

Диван угловой Салмон

Диван угловой АдмиралНастоящее фото товара Диван угловой Адмирал, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена
10

Диван угловой Адмирал

Диван АдмиралНастоящее фото товара Диван Адмирал, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена
12

Диван Адмирал

Диван-кровать Тресси-КомфортНастоящее фото товара Диван-кровать Тресси-Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
5

Диван-кровать Тресси-Комфорт

Модуль 3-х местного дивана CompoНастоящее фото товара Модуль 3-х местного дивана Compo, произведённого компанией ChiedoCover
161 590
Оптовая цена
7

Модуль 3-х местного дивана Compo

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, розово-серыйНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, розово-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
7

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, розово-серый

Другие товары из раздела

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, бежевый

В наличии 2 шт.
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синийНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
6

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серыйНастоящее фото товара Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена
7

Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Диван Мельбурн

Манекен-торшер FreyНастоящее фото товара Манекен-торшер Frey, произведённого компанией ChiedoCover
от105 990
Оптовая цена
7

Манекен-торшер Frey

Манекен-торшер MadlenНастоящее фото товара Манекен-торшер Madlen, произведённого компанией ChiedoCover
от105 990
Оптовая цена
12

Манекен-торшер Madlen

Манекен-торшер MiaНастоящее фото товара Манекен-торшер Mia, произведённого компанией ChiedoCover
от105 990
Оптовая цена
9

Манекен-торшер Mia

Манекен-торшер OdaНастоящее фото товара Манекен-торшер Oda, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690
Оптовая цена
10

Манекен-торшер Oda

Манекен-торшер RebekkaНастоящее фото товара Манекен-торшер Rebekka, произведённого компанией ChiedoCover
от110 590
Оптовая цена
13

Манекен-торшер Rebekka

Настоящее фото товара Стол Антила Plus 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
8

Стол Антила Plus 1400x850

Настоящее фото товара Диван модульный Павино, произведённого компанией ChiedoCover
от53 560
15

Диван модульный Павино