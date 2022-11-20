Характеристики товара
Описание
«Биг-Бен» — это очень компактный диван с вместительным бельевым ящиком. Модель имеет современный и универсальный дизайн.
В стандартную комплектацию входят две приспинные подушки и две подушки-подлокотника, которые могут крепиться на широкую ленту-липучку. Лента пришита на сидении, под подлокотниками и скрыта в накладные карманы.
Диван украшен металлическими хромированными опорами.
На «Биг-Бен» установлен механизм трансформации «Еврокнижка». При разложении дивана получается большое спальное место размером 1430х1900 мм.
Матрас изготовлен из независимого пружинного блока «Spoket Springs», натурального войлока, хлопчатобумажного полотна, ППУ
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина1030 мм
- Длина1920 мм