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Диван Blok 2-местный с шезлонгом справа и съемными чехлами из бежевого льна 240см - фото 1Диван Blok 2-местный с шезлонгом справа и съемными чехлами из бежевого льна 240см - фото 2Диван Blok 2-местный с шезлонгом справа и съемными чехлами из бежевого льна 240см - фото 3Диван Blok 2-местный с шезлонгом справа и съемными чехлами из бежевого льна 240см - фото 4

Диван Blok 2-местный с шезлонгом справа и съемными чехлами из бежевого льна 240см

11 оценок
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Диван кожаный черный FL1838-2P-NEGRO

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1740 мм
  • Длина2400 мм
  • Вес112 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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