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Диван Blok 2х местный розовый вельвет - фото 1Диван Blok 2х местный розовый вельвет - фото 2Диван Blok 2х местный розовый вельвет - фото 3Диван Blok 2х местный розовый вельвет - фото 4Диван Blok 2х местный розовый вельвет - фото 5Диван Blok 2х местный розовый вельвет - фото 6

Диван Blok 2х местный розовый вельвет

11 оценок
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Диван Blok 2х местный серый вельвет
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Диван Blok 2х местный серый вельвет

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2100 мм
  • Вес78.8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияЕвропа

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