Фотография Диван Bogart 2х местный, ткань от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван Bogart 2х местный, ткань

4.5
Оптовая цена
135 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Bogart 2х местный, ткань
Диван Bogart 2х местный, ткань
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Диван Bogart 2х местный, ткань

4.5
135190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1820 мм
  • Глубина980 мм
  • Вес31 кг
  • Цветсерый, розовый

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