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Диван Bogart 3-местный бирюзовый бархат с пуфом - фото 1Диван Bogart 3-местный бирюзовый бархат с пуфом - фото 2Диван Bogart 3-местный бирюзовый бархат с пуфом - фото 3Диван Bogart 3-местный бирюзовый бархат с пуфом - фото 4

Диван Bogart 3-местный бирюзовый бархат с пуфом

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1780 мм
  • Длина2220 мм
  • Вес48 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияЕвропа

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