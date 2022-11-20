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Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight - фото 1Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight - фото 2Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight - фото 3Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight - фото 4Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight - фото 5Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight - фото 6

Диван Болпер velvet, беленый дуб Midnight

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Диван Болпер velvet, сосна grey

Характеристики товара

Описание

Данный диван изготовлен из массива сосны, выдерживает максимальную нагрузку до 140кг, рассчитан на трёх человек.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
В комплекте с диваном идут мягкий матрас, три приспинные подушки и две декоративные.
Диван Veene отлично впишется в ваш интерьер, и станет приятным приобретением для вас и вашей семьи.

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Основные характеристики

  • Длина2050 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота810 мм
  • Вес60 кг
  • Материалткань, дерево, сосна, рогожка
  • Цветсиний, белый

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