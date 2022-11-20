Товар в корзине. Перейти
Диван Болпер velvet, орех Mustard - фото 1Диван Болпер velvet, орех Mustard - фото 2Диван Болпер velvet, орех Mustard - фото 3Диван Болпер velvet, орех Mustard - фото 4Диван Болпер velvet, орех Mustard - фото 5Диван Болпер velvet, орех Mustard - фото 6

Диван Болпер velvet, орех Mustard

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Veene mini текстиль, белый, blue
Диван Veene mini текстиль, белый, blue
Следующий Диван Болпер velvet, венге beige
Диван Veene mini текстиль, белый, blue

Характеристики товара

Описание

Данный диван изготовлен из массива сосны, выдерживает максимальную нагрузку до 140кг, рассчитан на трёх человек.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
В комплекте с диваном идут мягкий матрас, три приспинные подушки и две декоративные.
Диван Veene отлично впишется в ваш интерьер, и станет приятным приобретением для вас и вашей семьи.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2050 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота810 мм
  • Вес60 кг
  • Материалткань, дерево, сосна, рогожка
  • Цветжелтый, коричневый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55030
2 190 ₽
19

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

Настоящее фото товара Стул Виота 217, Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
17

Стул Виота 217, Stone

Стул Oliver экокожа белый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа белый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19054
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Oliver экокожа белый белые ножки

В наличии 26 шт.
Стул ЭлисНастоящее фото товара Стул Элис, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
17

Стул Элис

Стул пластиковый Snow, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Snow, оливковый

В наличии 13 шт.
Стул Marcus, бархат серыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
12

Стул Marcus, бархат серый

Стул Дарио, бежевый Настоящее фото товара Стул Дарио, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
11

Стул Дарио, бежевый

Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22