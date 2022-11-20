Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Длина1700 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол Live Edge
Диван малый Кардинал
Диван Лиатрис
Диван Бруни тик-так
Диван Родео большой
Диван Довиль большой
Ножка деревянная мебельная 076
Гнутая консольная ножка с резной композицией
Стул складной детский Вольск