Товар в корзине. Перейти
Диван Бонд трехместный - фото 1

Диван Бонд трехместный

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Бонд двухметсный
Диван Бонд двухметсный
Следующий Диван Лиссабон трехместный
Диван Бонд двухметсный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина2200 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Настоящее фото товара Диван Сабаль, произведённого компанией ChiedoCover
от100 120
Оптовая цена
13

Диван Сабаль

Настоящее фото товара Диван большой Нортон, произведённого компанией ChiedoCover
от114 490
Оптовая цена
13

Диван большой Нортон

Настоящее фото товара Диван большой Нортон эко, произведённого компанией ChiedoCover
от89 950
Оптовая цена
5

Диван большой Нортон эко

Настоящее фото товара Диван большой Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
от122 850
Оптовая цена
11

Диван большой Марракеш

Настоящее фото товара Диван большой Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от126 465
Оптовая цена
13

Диван большой Джайпур

Ножка деревянная мебельная 65Настоящее фото товара Ножка деревянная мебельная 65, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
8

Ножка деревянная мебельная 65

Кресло Камелия шоколадНастоящее фото товара Кресло Камелия шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99045
24 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло Камелия шоколад

В наличии 10 шт.
Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой