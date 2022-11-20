Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Длина2200 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул обеденный Шанель прозрачный
Диван Сабаль
Диван большой Нортон
Диван большой Нортон эко
Диван большой Марракеш
Диван большой Джайпур
Ножка деревянная мебельная 65
Кресло Камелия шоколад