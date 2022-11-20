Диван Bordo 2-местный

11 оценок

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Диван Bordo 2-местный

4.4
36 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван двухместный Barcelona
Диван двухместный Barcelona
Следующий Диван Corsica 2-местный
Диван двухместный Barcelona

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина820 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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