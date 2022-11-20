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Кресло Чаирман Грин
Стул Роза Диамант, вельвет синий
Подстолье металлическое 1040EM
Банкетка Парма 5/2
Банкетка Лотос 4
Банкетка Лотос 6
Банкетка Лотос 3
Банкетка Лотос 3, белая
Полукресло Шарри, цвет платина
Пуф Portofino
Модуль Portofino
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)