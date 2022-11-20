Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Длина1470 мм
- Глубина960 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Чехол 08 белый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стол Каньон
Конфигурация складных столов №1