Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Длина1620 мм
- Глубина1240 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Дежавю, серый
Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением
Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом
Стул Марино Лофт
Стул Марино Люкс эмаль
Стул Монти-Люкс
Стул Лацио