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Диван Brave - фото 1

Диван Brave

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Длина1620 мм
  • Глубина1240 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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