Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина765 мм
- Вес24 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
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