Диван Бриджит, зеленый

7 оценок

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Диван Бриджит, зеленый

4.7
30 990 ₽
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Диван Бриджит, бежевый
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Диван Бриджит, бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Длина1480 мм
  • Глубина680 мм
  • Цветзеленый

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