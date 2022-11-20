Характеристики товара
Описание
Универсальная современная модель для различных зон ожидания. Отличается легкостью и компактностью, и, в то же время, комфортом и удобством.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина480 мм
Универсальная современная модель для различных зон ожидания. Отличается легкостью и компактностью, и, в то же время, комфортом и удобством.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло
|600х600х790
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка
|700х480х500
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная банкетка
|1400х480х500
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная банкетка
|1800х480х500
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка со спинкой
|700х640х800
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная банкетка со спинкой
|1400х640х800
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная банкетка со спинкой
|1800х640х800
|Стоимость уточнить у менеджера
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