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Диван Бронкс, 2-х местный

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Характеристики товара

Описание

Универсальная современная модель для различных зон ожидания. Отличается легкостью и компактностью, и, в то же время, комфортом и удобством.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина480 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло 600х600х790 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка 700х480х500 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная банкетка1400х480х500 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная банкетка 1800х480х500 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка со спинкой700х640х800 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная банкетка со спинкой1400х640х800 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная банкетка со спинкой 1800х640х800 Стоимость уточнить у менеджера

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