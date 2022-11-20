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Диван Бруклин

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Характеристики товара

Описание

Добротный классический набор мягкой мебели «Бруклин» создан для настоящих ценителей стиля, комфорта и функциональности. Отлично подойдет для оформления кабинета руководителя, приемной, переговорной комнаты, домашней библиотеки, каминного зала, зоны отдыха на яхте, теплоходе, самолете. «Бруклин» наполнит Ваш интерьер эстетичностью, покажет вашу финансовую состоятельность, подчеркнет изысканный вкус, создаст атмосферу гостеприимства и психологического комфорта. Ваши деловые партнеры, гости и сотрудники по достоинству оценят его удобство.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1630 мм

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