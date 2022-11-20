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Диван будуарный Molly

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Комплект столиков для цветов Бронкс 3 шт
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Комплект столиков для цветов Бронкс 3 шт

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина1200 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 680х680х790 13690
Двухместный 1200х680х790 24690
Трехместный 1500х680х790 28290

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