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Диван Camber Sofa прямой серо-розовый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина930 мм
  • Вес56 кг
  • Цветсерый

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