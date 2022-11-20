Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина930 мм
- Вес56 кг
- Цветсерый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая
Стол обеденный расскладной Academy, натуральный
Стол Лофт 38 мм, 180x90x76
Стол раздвижной Милтон, 110(140)x70x75
Стол раздвижной Милтон, 120(150)x80x75
Стол Лидер 1, 900x600
Стол Лидер 1, 1200x600
Стул КАБРИОЛЬ 16