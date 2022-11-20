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Диван Capdell Urban 835S - фото 1

Диван Capdell Urban 835S

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина1360 мм
  • Глубина710 мм
  • Вес26 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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