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Диван Capri

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина1620 мм
  • Глубина810 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, серый, золотой
  • Страна изготовленияЕвропа

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