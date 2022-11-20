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Диван Cayden Fog - фото 1Диван Cayden Fog - фото 2

Диван Cayden Fog

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Диван Alaina Smoke-Silver

Характеристики товара

Описание

Интересный вариант дивана в современном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета эбенового дерева.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина2340 мм
  • Глубина1070 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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