Характеристики товара
Описание
Интересный вариант дивана в современном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета эбенового дерева.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина2340 мм
- Глубина1070 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань