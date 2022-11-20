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Диван Cerler

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Диван Blom
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Диван Blom

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина760 мм
  • Длина1400 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес36 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияЕвропа

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