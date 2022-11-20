Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина760 мм
- Длина1400 мм
- Глубина470 мм
- Вес36 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветголубой
- Страна изготовленияЕвропа
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бурлеск
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Стул Азия 25мм
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
Стул Виота 217, Stone
Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул RACE (НА ПРУТКЕ)
Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)