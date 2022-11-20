Фотография Диван CHARLEY, голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван CHARLEY, голубой

4.9
Оптовая цена
129 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван CHARLEY, голубой
Диван CHARLEY, голубой
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Диван CHARLEY, голубой

4.9
129990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван велюровый двухместный CHARLEY. Элегантный во все времена двухместный диван из велюра, приглашающий к отдыху. Сделано в Европе.

• Каркас с наполнителем и чехлом из полиэстеровых волокон
• Сиденье, спинка и подлокотники с ПУ-наполнителем и с чехлом из полиэстеровых волокон.
• Подушка спинки с наполнителем из полиуретана и полиэстерового волокна.
• Сбалансированный комфорт
• Каркас : из многослойной фанеры, древесностружечной плиты и волокнистой плиты, усиления из массива сосны.
• Подвески: арочные пружины.
• Ножки из массива бука

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д.162 x Г.99 x В.60 см.
Вес - 35 кг

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Основные характеристики

  • Длина1525 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина910 мм
  • Цветголубой
  • МатериалВелюр

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