Фотография Диван CHARLEY, мятный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван CHARLEY, мятный

4.7
Оптовая цена
129 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван CHARLEY, мятный
Диван CHARLEY, мятный
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван CHARLEY, мятный

4.7
129990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван CHARLEY, голубой
Диван CHARLEY, голубой
Следующий Диван Tomeo, горчичный
Диван Tomeo, горчичный

Характеристики товара

Описание

Диван велюровый двухместный CHARLEY. Элегантный во все времена двухместный диван из велюра, приглашающий к отдыху. Сделано в Европе.

• Каркас с наполнителем и чехлом из полиэстеровых волокон
• Сиденье, спинка и подлокотники с ПУ-наполнителем и с чехлом из полиэстеровых волокон.
• Подушка спинки с наполнителем из полиуретана и полиэстерового волокна.
• Сбалансированный комфорт
• Каркас : из многослойной фанеры, древесностружечной плиты и волокнистой плиты, усиления из массива сосны.
• Подвески: арочные пружины.
• Ножки из массива бука

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д.162 x Г.99 x В.60 см.
Вес - 35 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1525 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина910 мм
  • Цветзеленый
  • МатериалВелюр

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
20 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Меланин
Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный диван Брун
Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
25 760 ₽32 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Модерн
Настоящее фото товара Стол VERONA, произведённого компанией ChiedoCover
16 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол VERONA
Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.4
Скатерть Tabatha зеленый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван Tomeo, горчичный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
129 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Tomeo, горчичный, голубой
Настоящее фото товара Диван Tomeo, горчичный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
129 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Tomeo, горчичный, серый
Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
42 840 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Роял с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 3-местный барный
Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Шлягер
Настоящее фото товара Диван Пафос, произведённого компанией ChiedoCover
44 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Пафос
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
89 999 ₽
Оптовая цена
5
Диван Chester (Честер) кожаный
Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
85 300 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер угловой
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)