Диван CHARLEY, мятный
129990 ₽
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Диван велюровый двухместный CHARLEY. Элегантный во все времена двухместный диван из велюра, приглашающий к отдыху. Сделано в Европе.
• Каркас с наполнителем и чехлом из полиэстеровых волокон
• Сиденье, спинка и подлокотники с ПУ-наполнителем и с чехлом из полиэстеровых волокон.
• Подушка спинки с наполнителем из полиуретана и полиэстерового волокна.
• Сбалансированный комфорт
• Каркас : из многослойной фанеры, древесностружечной плиты и волокнистой плиты, усиления из массива сосны.
• Подвески: арочные пружины.
• Ножки из массива бука
Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д.162 x Г.99 x В.60 см.
Вес - 35 кг