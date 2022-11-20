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Диван Chestarfield - фото 1

Диван Chestarfield

15 оценок
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Диван Rico
Следующий Офисное кресло Ситро, пластик черный
Диван Rico

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина1750 мм
  • Глубина890 мм
  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ) Стоимость, руб
Кресло 1100х800х1130 46090
Двухместный 1750х890х1100 59190
Трехместный 2200х890х1100 64090

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