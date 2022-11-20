Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина1750 мм
- Глубина890 мм
- Цветкоричневый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ)
|Стоимость, руб
|Кресло
|1100х800х1130
|46090
|Двухместный
|1750х890х1100
|59190
|Трехместный
|2200х890х1100
|64090
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