Характеристики товара
Описание
Глубина: 880 мм
Высота: 800 мм
Ширина: 1620 мм
Высота сиденья: 480 мм
Глубина: 880 мм
Высота: 800 мм
Ширина: 1620 мм
Высота сиденья: 480 мм
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48
Блюдце 165 мм для чашки Royal White 6, 48
Столешница спил ореха Сеута
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Металлический шкаф ОД-329
Подстолье Лофт слим №13
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден