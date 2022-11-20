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Диван Честер

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Характеристики товара

Описание

Глубина: 880 мм

Высота: 800 мм

Ширина: 1620 мм

Высота сиденья: 480 мм

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