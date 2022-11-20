Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Длина1450 мм
- Глубина900 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Наволочка 60x60 140гр
Наволочка 70x70 140гр
Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп
Наволочка 50x70 135гр, сатин
Наволочка 60x60 135гр, сатин страйп
Стол Меркурий металлический
Секция 2-х местеная без подлокотников
Подстолье Лофт слим №13
Подстолье Лофт №11