Характеристики товара
Описание
Глубина: 1760 мм
Высота: 800 мм
Ширина: 2250 мм
Высота сиденья: 480 мм
Глубина: 1760 мм
Высота: 800 мм
Ширина: 2250 мм
Высота сиденья: 480 мм
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