Диван Chesterfield Lux двухместный серый

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Габариты (ШхГхВ): 180x103x80 см

Ножки: массив дерева (светлые / орех / темные)

Материал обивки: ткань

Материал каркаса: березовая фанера

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