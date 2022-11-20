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Диван Chesterfield Lux двухместный синий - фото 1

Диван Chesterfield Lux двухместный синий

14 оценок
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Шкаф для одежды, итальянский орех
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Шкаф для одежды, итальянский орех

Характеристики товара

Описание

Габариты (ШхГхВ): 180x103x80 см

Ножки: массив дерева (светлые / орех / темные)

Материал обивки: ткань

Материал каркаса: березовая фанера

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