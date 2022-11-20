Характеристики товара
Описание
Габариты (ШхГхВ): 240x103x80 см
Ножки массив дерева: (светлые / орех / темные)
Материал обивки: ткань
Материал каркаса: березовая фанера
Габариты (ШхГхВ): 240x103x80 см
Ножки массив дерева: (светлые / орех / темные)
Материал обивки: ткань
Материал каркаса: березовая фанера
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Подстолье Cover №2 светлый орех
Подстолье Cover №2 темный орех
Подстолье Техас
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
Ковер прямоугольный бежевый LYON
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден