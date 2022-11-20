Характеристики товара
Описание
Габариты (ШхГхВ): 240x103x80 см
Ножки массив дерева: (светлые / орех / темные)
Материал обивки: ткань
Материал каркаса: березовая фанера
Габариты (ШхГхВ): 240x103x80 см
Ножки массив дерева: (светлые / орех / темные)
Материал обивки: ткань
Материал каркаса: березовая фанера
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