Характеристики товара
Описание
Глубина: 1000 мм
Высота: 820 мм
Ширина: 1670 мм
Глубина: 1000 мм
Высота: 820 мм
Ширина: 1670 мм
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Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
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