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Диван Честерфилд

12 оценок
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Кресло Chester (Честер)
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Кресло Chester (Честер)

Характеристики товара

Описание

Глубина: 1000 мм

Высота: 820 мм

Ширина: 1670 мм

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