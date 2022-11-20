Товар в корзине. Перейти
Диван Cinema - фото 1Диван Cinema - фото 2

Диван Cinema

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Fabian
Диван Fabian
Следующий Диван Lorraine
Диван Fabian

Характеристики товара

Описание

Интересный вариант дивана в традиционном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется анилиновая кожа наивысшего качества. Кожа производится из шкур, прошедших незначительную обработку. Шкуры чистят и покрывают защитным антибактериальным слоем, поэтому кожа выглядит совершенно естественно, как в природе. Спинка и подлокотники дивана перетянуты декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета эбенового дерева.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина2260 мм
  • Глубина1070 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Стул Хит 20мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
91Хит

Стул Хит 20мм с пюпитром

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

В наличии 208 шт.
Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой