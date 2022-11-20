Характеристики товара
Описание
Интересный вариант дивана в традиционном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется анилиновая кожа наивысшего качества. Кожа производится из шкур, прошедших незначительную обработку. Шкуры чистят и покрывают защитным антибактериальным слоем, поэтому кожа выглядит совершенно естественно, как в природе. Спинка и подлокотники дивана перетянуты декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета эбенового дерева.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина2260 мм
- Глубина1070 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьякожа