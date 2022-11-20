Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина1050 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьяткань
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Подвесной светильник Cipollet by Romatti
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый
Кресло Элит