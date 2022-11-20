Характеристики товара
Описание
Комплект мебели №1 диван Coliseum модульный. В состав комплекта входит: модуль нейтральный RO - 2шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; модуль левый с подлокотником RL - 1шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; модуль правый с подлокотником RR - 1шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; подушки спинки №1 107*61см - 4шт в ткани 2категории Триумф 01 Cream; подушки спинки №2 80*55см - 4шт в ткани 3 категории Триумф Лайн 01; декоративные подушки №3 62*46см- 2шт в ткани 3 категории Триумф Квадро 01; декоративные подушки №4 62*32см - 2шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; декоративные подушки 45*45см - 2шт 3категории Erwin II 02; декоративные подушки 45*45см- 2шт 3 категория Erwin I 01. В стандартный комплект модульного дивана подушки 45*45см в комплект не входят, необходимо заказывать дополнительно. На подлокотниках модулей RR и RL вышивка GD эмблема золотыми нитками. Модульный диван COLISEUM должен обязательно завершаться модулем с подлокотниками.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина2030 мм
- Длина4600 мм
- Вес190 кг