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Диван Coliseum модульный

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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели №1 диван Coliseum модульный. В состав комплекта входит: модуль нейтральный RO - 2шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; модуль левый с подлокотником RL - 1шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; модуль правый с подлокотником RR - 1шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; подушки спинки №1 107*61см - 4шт в ткани 2категории Триумф 01 Cream; подушки спинки №2 80*55см - 4шт в ткани 3 категории Триумф Лайн 01; декоративные подушки №3 62*46см- 2шт в ткани 3 категории Триумф Квадро 01; декоративные подушки №4 62*32см - 2шт в ткани 2 категории Триумф 01 Cream; декоративные подушки 45*45см - 2шт 3категории Erwin II 02; декоративные подушки 45*45см- 2шт 3 категория Erwin I 01. В стандартный комплект модульного дивана подушки 45*45см в комплект не входят, необходимо заказывать дополнительно. На подлокотниках модулей RR и RL вышивка GD эмблема золотыми нитками. Модульный диван COLISEUM должен обязательно завершаться модулем с подлокотниками.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина2030 мм
  • Длина4600 мм
  • Вес190 кг

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