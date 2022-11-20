Товар в корзине. Перейти
Диван Coliseum модульный Крем-Брюле - фото 1Диван Coliseum модульный Крем-Брюле - фото 2

Диван Coliseum модульный Крем-Брюле

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Портленд-8 угловой молочный правый угол
Диван-кровать Портленд-8 угловой молочный правый угол
Следующий Диван Coliseum модульный
Диван-кровать Портленд-8 угловой молочный правый угол

Характеристики товара

Описание

Комплект мебели №4 диван Coliseum модульный В состав комплекта входит: модуль нейтральный RO -1шт в ткани 2 категории Bella42; модуль левый с подлокотником RL- 1шт в ткани 2 категории Bella42; модуль правый с подлокотником RR- 1шт в ткани 2 категории Bella42; подушки спинки №1 107*61см - 3 шт в ткани 2категории Bella42; подушки спинки №2 80*55см- 3 шт в ткани 2 категории Bella42; декоративные подушки №3 62*46см- 2шт в ткани 2 категории Bella42, подушки с прострочкой декоративные подушки №4 62*32см- 2шт в ткани 2категории Bella42, подушки с прострочкой На подлокотниках модулей RR и RL вышивка GD эмблема золотыми нитками. Модульный диван COLISEUM должен обязательно завершаться модулем с подлокотниками. Ткань дивана Bella42- цвет крем брюле. Комплект доступен под заказ в лювых вариантах ткани.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина1630 мм
  • Длина4600 мм
  • Вес190 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

С этим товаром покупают
Секция многоместная AeroНастоящее фото товара Секция многоместная Aero, произведённого компанией ChiedoCover
от19 155
Оптовая цена
13

Секция многоместная Aero

Комплект мебели КафеНастоящее фото товара Комплект мебели Кафе, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена
8

Комплект мебели Кафе

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на ножках, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Mork на ножках

Парикмахерское кресло ГламрокНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
15

Парикмахерское кресло Гламрок

Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750, произведённого компанией ChiedoCover
27 090
Оптовая цена
9

Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750

Настоящее фото товара Картина AM3-006, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
9

Картина AM3-006

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой