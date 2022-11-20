Характеристики товара
Описание
Комплект мебели №4 диван Coliseum модульный В состав комплекта входит: модуль нейтральный RO -1шт в ткани 2 категории Bella42; модуль левый с подлокотником RL- 1шт в ткани 2 категории Bella42; модуль правый с подлокотником RR- 1шт в ткани 2 категории Bella42; подушки спинки №1 107*61см - 3 шт в ткани 2категории Bella42; подушки спинки №2 80*55см- 3 шт в ткани 2 категории Bella42; декоративные подушки №3 62*46см- 2шт в ткани 2 категории Bella42, подушки с прострочкой декоративные подушки №4 62*32см- 2шт в ткани 2категории Bella42, подушки с прострочкой На подлокотниках модулей RR и RL вышивка GD эмблема золотыми нитками. Модульный диван COLISEUM должен обязательно завершаться модулем с подлокотниками. Ткань дивана Bella42- цвет крем брюле. Комплект доступен под заказ в лювых вариантах ткани.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина1630 мм
- Длина4600 мм
- Вес190 кг