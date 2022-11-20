Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина980 мм
- Длина2320 мм
- Вес61 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияЕвропа
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