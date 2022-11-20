Диван Corfy Loveseat

9 оценок

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Диван Corfy Loveseat

4.8
16 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван «Римини»
Диван «Римини»
Следующий Диван Corfy Loveseat Max
Диван Corfy Loveseat Max

Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 128 см

Глубина: 70 см

Материал: полипропилен

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Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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