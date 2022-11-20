Диван Corfy Loveseat Max

14 оценок

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Диван Corfy Loveseat

Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 182 см

Глубина: 70 см

Материал: полипропилен

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Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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В наличии 72 шт.

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