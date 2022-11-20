Характеристики товара
Описание
Высота: 80 см
Ширина: 182 см
Глубина: 70 см
Материал: полипропилен
Высота: 80 см
Ширина: 182 см
Глубина: 70 см
Материал: полипропилен
Стул складной Торни, голубой
Стул складной Торни, синий
Стул складной Торни, коричневый
Стул складной Торни, зеленый
Стул Tariq, голубой, дер. ножки
Стул Tariq, серый, дер. ножки
Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый
Комплект Corfy Weekend
Комплект Corfy Set
Комплект Corfy Fiesta
Стул Ibiza
Стул Minnesota
Стул Борно
Стул Борно зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно серый
Стол складной Натали белый