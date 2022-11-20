Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Длина1700 мм
- Глубина1300 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Киви, велюр желтый
Кресло пластиковое Box, темно-серый
Стул пластиковый Nuke с подлокотниками
Стул пластиковый Mindy на металлической основе
Диван Квадрат двухместный
Диван Квадрат трёхместный
Диван Бонд двухметсный
Диван Бонд трехместный
Диван Жемчуг двухместный