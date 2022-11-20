Фотография Диван COVER, эвкалипт от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван COVER, эвкалипт

5
Оптовая цена
157 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван COVER, эвкалипт
Диван COVER, эвкалипт
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Диван COVER, эвкалипт

5
157890 ₽
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Характеристики товара

Описание

2/3-местный диван Cover. Элегантный и позволяющий отлично расслабиться, диван Cover позволит с комфортом разместиться для отдыха или беседы с гостями.

• Сиденье из пенополиуретана и нити полиэстера.
• Подушки спинки со съемными чехлами и наполнителем из ватина (полиэстер).
• Деревянные ножки (полностью открыты сзади).
• 90% полиэстера, 10% хлопка.
• Каркас из многослойной фанеры и массива сосны с покрытием из пеноматериала (полиэфир) и нитей полиэстера
• Амортизация за счет арочных пружин
• Ножки из массива бука с НЦ-покрытием с окраской под ореховое дерево (темно-серый цвет) или натуральный (светло-серый),высота 18,5 cм (спереди) и 6.5 см (сзади).

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д.154 x Г.95 x В.66 см
Вес - 45 кг

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Глубина940 мм
  • Цветзеленый
  • Высота825 мм

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