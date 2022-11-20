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2/3-местный диван Cover. Элегантный и позволяющий отлично расслабиться, диван Cover позволит с комфортом разместиться для отдыха или беседы с гостями.
• Сиденье из пенополиуретана и нити полиэстера.
• Подушки спинки со съемными чехлами и наполнителем из ватина (полиэстер).
• Деревянные ножки (полностью открыты сзади).
• 90% полиэстера, 10% хлопка.
• Каркас из многослойной фанеры и массива сосны с покрытием из пеноматериала (полиэфир) и нитей полиэстера
• Амортизация за счет арочных пружин
• Ножки из массива бука с НЦ-покрытием с окраской под ореховое дерево (темно-серый цвет) или натуральный (светло-серый),высота 18,5 cм (спереди) и 6.5 см (сзади).
Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д.154 x Г.95 x В.66 см
Вес - 45 кг