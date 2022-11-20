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Диван Danielle Emerald - фото 1

Диван Danielle Emerald

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Характеристики товара

Описание

Интересный вариант дивана в традиционном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань насыщенного цвета. Спинка и подлокотники дивана перетянуты декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки - античная бронза.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина2490 мм
  • Глубина970 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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